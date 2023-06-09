قناة الناس- ما حكم توسعة المسعى والمطاف؟ مفتى الجمهورية يجيب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال المفتى خلال برنامج "للفتوى حكاية" المذاع على "قناة الناس" إنه لم نكن نتصور فى الماضى أن نصل إلى هذا الزحام الشديد فى المسجد الحرام، والزمان والمكان مؤثران فى تغير الأحكام، وجاء الإسلام ليحقق مصالح الناس ويؤدى بأحكامه إلى التهذيب والارتقاء بالنفس الإنسانية وتحقيق مصالح الإنسان فى الدنيا والآخرة.
وأشار المفتى إلى أن محيط المسجد الحرام كان سابقا ضيقا وحوله البيوت والأبنية، ولا يتصور أن يطوف الإنسان فى البيوت أو بعدها، وهو ما استدعى التوسع فى المسجد الحرام أفقيا ورأسيا، مؤكدا أن أئمة المسلمين الكبار ذكروا توسعة المسعى فى زمانهم ولا حرج فى ذلك.
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