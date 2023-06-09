السيسى: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لموزمبيق لمكافحة جرائم الخطف

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى إنه عقد مباحثات مع رئيس موزمبيق حول أهمية تطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، مضيفا أن تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين شكل قوة دفع كبيرة فى التعاون بين البلدين بمختلف المجالات والاستثمارات والتبادل التجارى وموضوعات البنية الأساسية وتبادل الخبرات بين البلدين.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك للرئيس السيسى مع نظيره الموزمبيقى فيليبى نيوسى فى العاصمة "مابوتو".

وأوضح السيسى أن مصر يمكنها تقديم الدعم اللازم والتدريب لمكافحة جرائم الخطف والموضوعات الخاصة بالإرهاب، لافتا إلى أن مصر لها تجربة فى محاربة الإرهاب من سبعينيات القرن الماضى الذى كان محصلة جهل نتج عنه شكل من أشكال التطرف.

وأبرز الرئيس السيسى أن مصر لم تحارب الإرهاب أمنيا فقط، لكنها أيضا حرصت على البناء والتنمية والتعمير حتى يكون أحد عوامل محاربة الإرهاب.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن مصر يمكنها المشاركة فى تحسين وتصويب الخطاب الدينى عن طريق مؤسسة الأزهر إما بتدريب الأئمة أو إرسال علماء من الأزهر لموزمبيق.

ورحب الرئيس السيسى بحفاوة الاستقبال فى موزمبيق، مؤكدا أن الزيارة كان من المفترض أن تتم فى عام 2021 لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك.

وقال الرئيس السيسى، "نحن فى مصر مستعدون أن نقدم المساعدة فى مجال الخطاب الدينى من خلال مؤسسة الأزهر الشريف عن طريق تدريب الأئمة والعلماء إذا كان يرغب الرئيس الموزمبيقى فى ذلك، أو أن نرسل علماء من جانبنا لإعطاء صورة سمحة عن الدين بعيدًا عن التطرف، بالإضافة إلى التعاون فى مجال تبادل المعلومات والخبرات فيما يخص مكافحة الإرهاب ".

وأضاف السيسى أن مصر لديها خبرات جيدة فى مجال المشروعات المختلفة، مشيرًا إلى أن مصر خلال السبع السنوات أو الثمانى الماضية كانت لها خطة استراتيجية كبيرة جدا لإقامة بنية أساسية متطورة فى كافة المجالات، سواء فى الطاقة أو النقل المواصلات أو الصحة، وكل ما يخص الدولة بمفهومها الواسع.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن فى مصر 5 آلاف شركة تعمل ولديها قدرات وتستطيع أن تقدم الخبرات، إذا كان هذا مناسب لدولة موزمبيق، لنقل جزء من هذه التجربة فى المجالات المختلفة، لافتا إلى أن مصر تقوم ببناء سد تنزانيا بواسطة شركة المقاولون العرب، وهو سد ضخم جدا ولدينا الخبرات لعمل أى شىء ممكن يكون فيه فائدة تعود بالنفع على دولة موزمبيق.

وأوضح الرئيس "أنه تم الحديث عما يمكن تقديمه فى المنطقة التى تشهد شكلا من أشكال الإرهاب فى المستوى الصحى، ونحن سنكون مهتمين به بالتنسيق مع وزارة الصحة فى موزمبيق".

وأكد السيسى أن هناك توافق رؤى تجاه القضايا المختلفة على المستوى القارى والمستوى الإقليمى والدولى أيضا، فيما يخص تطورات الموقف فى ليبيا والسودان وأهمية العمل على إيجاد تهدئة وإيقاف لإطلاق النار.

وقال الرئيس "إن الحوار هو أسلم وسيلة فى حل القضايا والخلافات المختلفة، وأصبح توجهنا جميعا من أجل إيجاد حلول لقارتنا الإفريقية، وعلى أرضها الآن أكثر قضية حديثة، وهى التطورات التى تحدث فى السودان".

وأضاف السيسى "أن المباحثات مع الرئيس الموزمبيقى تناولت أيضا موضوع الأزمة الروسية الأوكرانية، وأهمية الوصول إلى حل دبلوماسى لها بعيدا عن الصراع والاقتتال، وهو الأمر الذى تم التوافق على أهميته؛ تحسبا أن يكون للصراع تطور أكثر خطورة على الأمن والسلم الدوليين".

ووجه السيسى - فى ختام كلمته - الدعوة للرئيس الموزمبيقى لزيارة مصر، وقدم إليه التهنئة على قيادته الحكيمة واتفاقه مع المعارضة، مشددا على أن مصلحة البلاد هو أهم شيء.