جدة - نرمين السيد - قال السفير الدكتور محمد قدح أمين عام مساعد البرامج فى تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، إن رئاسة مصر للكوميسا خلال الفترة الماضية تميزت بعدد من المبادرات ذات المردود الإيجابى من الجميع، مشيرا إلى أن "الكوميسا" تعد من أقدم التجمعات الإقليمية بهذا الحجم والإمكانيات فى القارة الإفريقية.





وقال قدح فى تصريح خاص لقناة اكسترا نيوز اليوم الجمعة، إن "هناك العديد من التحديات التى تواجه القارة الإفريقية ولا يمكن مواجهتها ومعالجتها إلا بوجود مساهمة من القيادة المصرية التى لها الدور الأكبر فى دفع الكوميسا خلال العامين الماضيين للمضى قدما إلى الأمام بوصفها صاحبة الاقتصاد الأكبر فى التجمع". وأكد على أهمية دور ومساهمة القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المضى قدما إلى الأمام، للنهوض بدول "الكوميسا" عن طريق مواجهة التحديات، وإزالة كافة العقبات فى المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمين العام المساعد لبرامج الكوميسا: رئاسة مصر كانت مميزة وجادة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.