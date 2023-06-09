محمد صلاح يلعب «الطاولة» على البحر في عطلته الصيفية بالغردقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يونيو 2023 04:35 مساءً - نشر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة من عطلته الصيفية التي يقضيها بمدينة الغردقة، حيث نشر محمد صلاح صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهر على متن يخت وهو يستمتع بلعب "الطاولة".

بينما نشرت رباب صلاح شقيقة لاعب ليفربول الإنجليزي، صورًا جمعتها بشقيقها خلال استمتاعهما بإجازة الصيف، وعلقت عليها قائلة: "نعم هو بجانبي".

ويستعد محمد صلاح للانضمام لمعسكر منتخب مصر خلال الأيام المقبلة لخوض مباراتي غينيا بتصفيات أمم إفريقيا، وجنوب السودان الودية.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم:

محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.

محمد صلاح يمارس الطاولة