جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبى على 11 ألفا و21 طفلًا حديث الولادة بالوحدات الطبية ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن ومراكز المحافظة خلال شهر مايو الماضى، وذلك فى إطار مبادرة السمعيات التى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية أسامة القاضى محافظ المنيا.





وقال الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إن المبادرة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، مشيرًا إلى أنه فى حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع تتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج اللازم، لافتا إلى أن الكشف والعلاج مجانى بالكامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. فحص 11 ألف طفل حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.