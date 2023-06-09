عاجل- موعد انكسار الموجة الحارة (بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ يشهد غد السبت انخفاضًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بمعدل 5 درجات ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر حار نهارا على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل ليلا على الأنحاء كافة.





وقالت الأرصاد فى بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى أنَّ يسود طقس معتدل فى الصباح الباكر شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة. وجاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء، كالآتى: القاهرة 36- 23

السواحل الشمالية 27 - 20

جنوب سيناء 40 - 28

شمال الصعيد 40 -25

جنوب الصعيد 45 - 32

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