محافظ الجيزة يتفقد مراحل العمل بمشروع تغطية ترعة المنصورية

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مراحل العمل بمشروع تغطية ترعة المنصورية، وذلك ضمن مشروع التغطية الممتد من حدود الترعة بنطاق حى الهرم وتقاطعها مع الطريق الدائرى وحتى تقاطع محورى المنصورية والمريوطية بقرية شبرامنت، بطول 1.5 كم بمركز ومدينة أبو النمرس.





وأكد محافظ الجيزة، أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الدولة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المناطق الأثرية. وكلف أحمد راشد، الشركة المنفذة للأعمال برفع المخلفات الخاصة بنواتج أعمال التغطية قبل الاستلام المبدئى للمشروع بالقطاعات التى تم الانتهاء منها، لتسهيل أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسطح الطريق وللحفاظ على الشكل الحضارى. شملت جولة المحافظ، متابعة أعمال وضع بلاطات التغطية الخرسانية، وذلك بمسار الترعة بجوار مسجد الصحابة وقرية شبرامنت. وشدد محافظ الجيزة، على الشركة المنفذة بسرعة إنجاز المشروع بقطاعات مركز ومدينة أبو النمرس، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها، موجها رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية والدورية للأعمال وإزالة أى معوقات تواجه انتظام جدول التنفيذ. كما تفقد أعمال توسعه الطريق الدائرى بمنطقة المريوطية نطاق مركز أبو النمرس. رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، واللواء محمد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

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