الأعلى لتنظيم الإعلام ينعى والدة الدكتور مصطفى مدبولى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان المجلس: "يشاطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الأحزان فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته". وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وأسرة الفقيدة، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وينزل عليها رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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