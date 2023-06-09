وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أداء صلاة الجنازة، على جثمان والدة الدكتور مصطفى مدبولى، غدا السبت، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ويقام العزاء، يوم الأحد، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.