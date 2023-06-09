جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور زيلى أريفيلو راندريا، وزير الصحة العامة بدولة مدغشقر، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الطبى الإفريقى الثانى Africa Health Excon.





تم خلال الاجتماع بحث آليات التعاون المشترك بين الدولتين فى مجال الدواء، ومناقشة آليات التعاون الممكنة لدعم إتاحة وتوافر المستحضرات الطبيه بدولة مدغشقر. كذلك تم مناقشة تعزيز سبل التعاون لدعم القدرات الفنية، وخلق شراكات بين المصانع والشركات المصرية ونظيرتها بدولة مدغشقر، وكذلك مشاركة الخبرات المصرية فى قطاعى الرقابة والتصنيع لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستحضرات الطبية عالية الجودة بمدغشقر. يأتى ذلك فى ضوء سعى هيئة الدواء المصرية، إلى التعاون المثمر، وفتح قنوات التواصل مع الدول الإفريقية، وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وتبادل الخبرات، ودعم الكوادر العاملة بمجالات ذات الصلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة الدواء يستقبل وزير الصحة فى مدغشقر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.