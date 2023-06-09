تسلم رئاسة المؤتمر الوزارى للتنمية الاجتماعية.. أبرز حصاد التضامن فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى، تقريرها الأسبوعى بالإنفوجراف والفيديو، واستعرضت من خلاله الأنشطة والأحداث، التى قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 2 إلى 8 يونيو.





ونستعرض أبرزها فى التقرير التالى:- الجمعة 2 يونيو - التضامن الاجتماعى تتعاون مع وزارة العمل ومحافظة الشرقية فى تنظيم ملتقى توظيف لتوفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل تحت مظلة برنامج "تشغيل الشباب فى مصر" وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادى.

- المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يواصل تنفيذ المرحلة الثانية من التدريبات، وينتهى من تدريب 2777 شابا وفتاة من المقبلين على الزواج و638 من المخطوبين بقرى "حياة كريمة" فى محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ وسوهاج وقنا.

- تزامنا مع اليوم العالمى للتبرع بالدم، الهلال الأحمر المصرى يطلق حملته التوعوية لنشر ثقافة التبرع بالدم باستثناء كبار السن والحوامل والأطفال، والتأكيد على أن التبرع يتم فى بيئة آمنة وخالية من العدوى.

السبت 3 يونيو

- تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مصر تبدأ استقبال وفود 55 دولة إسلامية فى إطار انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر الوزارى للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامى، وانطلاق حوارا عالميا يتناول سياسات العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعى.

- فى إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، برنامج "2 كفاية" ينظم تدريب للرائدات بمحافظة الجيزة لنشر رسائل تنظيم الاسرة، وسبل الحفاظ على الزواج الآمن والسعيد.

الأحد 4 يونيو

- القباج تترأس جلسة "دور الحوكمة فى دعم البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة" فى المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومى، وتؤكد أن العدالة الاجتماعية تتبنى مباديء الإنصاف فى توزيع الثروة، وتكافؤ الفرص والامتيازات، وتنتهج مبدأ التمكين والاستثمار فى البشر.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعقد اجتماعا مع صندوق تحيا مصر للإعداد بشأن قافلة الخدمات الشاملة المتوقع إطلاقها بمنطقة الأسمرات، تشمل خدمات اجتماعية وصحية، وتوزيع أغذية وملابس، وتجهيز العرائس.

- التضامن الاجتماعى تدفع تكلفة تأثيث وحدات سكنية لأبناء مصر من خريجى الرعاية اللاحقة، والاستعداد لتسليمهم الوحدات فى منتصف شهر يوليو 2023.

- دعما لمنظومة الأسر البديلة، وزارة التضامن الاجتماعى تتوسع فى تدريباتها الإلزامية للأسر الكافلة بالبحيرة والدقهلية، وتطوير قدرات العاملين على الدليل الإرشادى لمنظومة الأسر الكافلة.

الاثنين 5 يونيو

- انطلاق فعاليات الاجتماع التحضيرى على مستوى كبار المسؤولين للمؤتمر الوزارى للتنمية الاجتماعية فى الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامى

- تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وزارة التضامن الاجتماعى تطلق حملة لحصر السيدات ذوات الإعاقة لكفالة حقوقهم المتكاملة والقباج تعلن اجتماع مرتقب للصندوق القومى لقادرون باختلاف برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.

- جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى مواجهة تعاطى المواد المخدرة تتصدر المؤتمر الدولى "دور البحث العلمى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة"، وعثمان يستعرض رؤية الصندوق فى خفض الطلب على تعاطى المواد المخدرة.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد لقاءا علميا بشأن "ثقافة التطوع لدى الشباب المصرى"، بهدف مناقشة ثقافة التطوع لدى الشباب المصرى وتأثيرها على المجتمع.

الثلاثاء 6 يونيو

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتسلم رئاسة مصر أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزارى للتنمية الاجتماعية فى الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامى، وتلقى كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

- القباج تلتقى وزيرة العمل الاجتماعى والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وتستعرض التجربة المصرية الناجحة فى مجال الدعم النقدى.

- وتستقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة بجمهورية بنين، واللقاء يبحث سبل تعزيز التعاون ودعم التنسيق المشترك فى مجال تشغيل النساء.

- القباج تستقبل نائب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا ويبحثان تبادل الخبرات بين الدولتين فى إطار برامج التعاونيات الإنتاجية، وتنظيم العمالة غير المنتظمة، وانعقاد معارض التراث الحرفى والمنتجات اليدوية بكلا البلدين.

الأربعاء 7 يونيو

- عبر تقنية الفيديو كونفرنس، القباج تناقش "التقرير الإقليمى حول الحماية الاجتماعية" المعد من البنك الدولى، بالشراكة مع مكتب البنك بواشنطن ودولة الأردن والمغرب.

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى ينفذ لقاء تعريفيا للمستهدفين من المشروعات متناهية الصغر بمحافظة الجيزة، بهدف التعريف بفرص التدريب وبالوظائف المتاحة.

- التضامن الاجتماعى تجدد تعاقدها لمدة عام مع شركة الصوتيات والمرئيات لإذاعة برنامج يومى على البرنامج العام حول قضايا ومشروعات وزارة التضامن الاجتماعى.

- احتفالا باليوم العالمى للبيئة، الهلال الأحمر المصرى ينفذ العديد من الأنشطة للأطفال لتعزيز الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة وبفوائد زراعة المساحات الخضراء.

الخميس 8 يونيو

- القباج تشهد مع "الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة وأصحاب طيف التوحد" الاحتفال بمرور 25 عاما على تأسيسها، وتدشن منصة "اتقدم" كأول منصة إلكترونية تعليمية لدعم الأشخاص ذوى التوحد.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل الأستاذ خالد البلشى نقيب الصحفيين

- وزارة التضامن الاجتماعى تطلق مبادرة "العمر الذهبى" لكبار السن والبداية من محافظة دمياط بمشاركة 200 مسن ومسنة وتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية ومعرض للمنتجات اليدوية.

- اجتماع بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية "وطنية"، بهدف استعراض الدراسة الاستكشافية لارتداد بعض الأطفال من الاسر الكافلة.

- اجتماع مجموعات العمل المعنية بعدالة الأطفال برئاسة المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة، وبحضور قيادات قطاع الرعاية الاجتماعية ووحدة عدالة الأطفال.

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