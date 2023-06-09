عاجل- الأرصاد: حالة الجو تشهد تحسنا كاملا على القاهرة وشمال البلاد (صور)

جدة - نرمين السيد - وأضافت الأرصاد خلال منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن المدن المطلة على البحر الأحمر وجنوب الصعيد تظل متأثرة بالرمال والغبار. وتابعت الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء، تبقى قائمة. وأوضحت أنه اعتبارا من غد، يشمل التحسن الكامل جميع أنحاء البلاد، وتبقى الأجواء حارة نهارا معتدلة ليلا.

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