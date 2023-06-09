صحة الدقهلية: 29 ألف سيدة استفدن من المرحلة الأولى لمبادرة «حقك تنظمى»

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمى"، والتى بلغ عدد المستفيدات من خدماتها 29 ألفًا و117 سيدة على مستوى المحافظة منهن 2221 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.





من جانبها، قالت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالمحافظة - فى بيان صادر عن مديرية الصحة، اليوم الجمعة - إن هذه المرحلة استهدفت 9 إدارات هى "الجمالية ومنية النصر وميت غمر وتمى الأمديد ومحلة الدمنة والمطرية والمنصورة ونبروه وبلقاس"، متوجهة بالشكر لجميع الفرق الطبية بالمديرية والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة على الجهد المبذول خلال الحملة. بدورها، أكدت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمحافظة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

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