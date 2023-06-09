وفاة جورج إسحق

جدة - نرمين السيد - توفى، مساء الجمعة، جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.



جدة - نرمين السيد - توفى، مساء الجمعة، جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان. يذكر أن جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تعرض لوعكة صحية مؤخرا استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

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