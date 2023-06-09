5 نصائح من هانى الناظر لمواجهة الحر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - حرص الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" تقديم عدد من النصائح للمواطنين لحماية أنفسهم من التقلبات الجوية.





وقدم الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، 5 نصائح لمواجهة درجات الحرارة الشديدة. ومن أبرز النصائح: لا للوقوف فى شمس الظهيرة دون غطاء رأس، لا لقلة شرب المياه، لارتداء ملابس داكنة أو مصنوعة من خيوط صناعية".

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