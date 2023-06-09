ضياء رشوان يحتفى بـ على الدين هلال لفوزه بجائزة النيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأعرب على الدين هلال، خلال برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc" عن سعادته الشديدة، بجميع الكلمات الطبية التى غمرها به زملاؤه وتلامذته اليوم، مشيرًا إلى أنه تفاجأ باحتفال البرنامج به.

وأكد أنه تأثر بالمشاعر المخلصة النابعة من القلب والتى ليس ورائها أى مصالح، حيث إنه بدون منصب الآن ولا يملك ضرًا أو نفعًا لأحد فجميع الكلمات الطبية التى قيلت فى حقه تعبير عن عواطف ومشاعر صادقة ومن يقولها ليس له أدنى مصلحة معه.