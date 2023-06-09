حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. حكايات من دفتر 10 يونيو 2013 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. هي سلسلة من الأفلام التي تعرضها "الوثائقية" على شاشتها طوال شهر يونيو الجارى، لكشف الحقائق عما حدث فى يونيو 2013، بالتزامن مع إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.







وقال الفيلم الوثائقى، إنَّ فى يوم 10 يونيو عام 2013 شهد بعض الأزمات منها أن نظام الإخوان يتعامل مع أزمات الوقود بمنطق سيبهم يتسلوا، فضلا عن قطع التيار لفترات طويلة هدفه توفير الطاقة لمناطق بعينها.

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