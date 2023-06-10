آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد هانى بعد تعرضه لحادث سيارة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يونيو 2023 12:30 صباحاً - يتواجد الفنان أحمد هاني حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، تمهيدا لإجراء عمليات جراحية بعد تعرضه لحادث سير أليم اليوم الجمعة.

كما تتابع نقاية المهن التمثيلية حالة الفنان أحمد هانى ويتواجد أحد أعضائها فى المستشفى لمتابعة حالته وتقديم الدعم اللازم. كما امتلأت حسابات عدد من نجوم الفن بالدعاء إلى أحمد هانى بالشفاء ويعود إلى بيته وأهله سالما.

أحمد هاني تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، ومن أشهر أعماله "في يوم وليلة" و"بخط الإيد" و"شديد الخطورة" و"أفراح إبليس" و"طلقة حظ" و"المغني" و"جريمة شغف" و"سقوط حر" و"الخلبوص" ومسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش" و"ريا وسكينة".