الغرف التجارية: انخفاض مرتقب فى أسعار سلع استراتيجية خلال الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك انخفاضا مرتقبا فى أسعار سلع استراتيجية أخرى خلال الفترة المقبلة مثل زيت الصويا وعباد الشمس.





وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى جابر القرموطى، أن أسعار الزيوت شهدت انخفاضا فى الفترة الأخيرة بشكل كبير. وأشار إلى أنه وصل سعر طن زيت الذرة إلى 50 ألف جنيه، والصويا 44 ألف جنيه.

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