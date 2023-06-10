جدة - نرمين السيد - عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، إلى أرض الوطن، بعد جولة خارجية فى جنوب القارة الإفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، فى زيارات هى الأولى من نوعها لرئيس مصري، وتأتى استمراراً وتأكيداً للأولوية التى توليها مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء فى القارة الإفريقية.





وتضمنت جولة الرئيس السيسى المشاركة فى قمة تجمع (الكوميسا) بلوساكا، حيث سلمت مصر رئاسة التجمع لزامبيا بعد عامين من الرئاسة الناجحة التى أسفرت عن تحسن ملموس فى أداء التجمع على صعيد مؤشرات التبادل التجارى والصادرات البينية، والتكامل الصناعى والإصلاح المالى والإداري. كما شهدت الجولة توافقاً مصرياً مع زعماء أنجولا وزامبيا وموزمبيق، وكذا كينيا ومالاوى اللذين التقاهما الرئيس السيسى على هامش قمة (الكوميسا)، على العمل المكثف خلال المرحلة المقبلة لترجمة علاقات التآخى والمودة التاريخية بين مصر وأشقائها إلى خطوات عملية مدروسة لزيادة التعاون الاقتصادي، والاستثمارات المشتركة، والتبادل التجاري، ونقل الخبرات التنموية فى مجالات عدة، تشمل مشروعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع الدوائى والزراعى والاستزراع السمكى والثروة الحيوانية والصحة والتدريب وبناء القدرات. وشهدت الجولة أيضاً توافقاً فى الرؤى حول القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ضرورة حل وتسوية النزاعات وتوجيه موارد القارة نحو البناء والتنمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد جولة إفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.