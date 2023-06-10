الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا.. وعظمى القاهرة 34

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.





وذكرت الهيئة- فى بيان، أنه متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وعن حالة البحر المتوسط. أشارت إلى أنه متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 34 22 العاصمة الإدارية 34 23 6 أكتوبر 35 23 بنهــــا 34 23 دمنهور 31 23 وادى النطرون 35 22 كفر الشيخ 33 22 المنصورة 33 23 الزقازيق 34 24 شبين الكوم 34 23 طنطا 33 21 دمياط 29 22 بورسعيد 27 21 الإسماعيلية 35 23 السويس 34 21 العريش 30 22 رفح 29 22 رأس سدر 35 20 نخل 33 14 كاترين 27 16 الطور 35 24 طابا 34 27 شرم الشيخ 38 26 الإسكندرية 27 20 العلمين الجديدة 26 20 مطروح 26 19 السلوم 29 18 سيوة 34 20 رأس غارب 37 29 الغردقة 37 27 سفاجا 39 28 مرسى علم 39 27 شلاتين 37 28 حلايب 36 28 أبو رماد 36 27 رأس حدربة 35 28 الفيوم 35 25 بنى سويف 36 24 المنيا 35 24 أسيوط 36 25 سوهاج 39 27 قنا 40 28 الأقصر 41 28 أسوان 42 29 الوادى الجديد 39 29 أبوسمبل 41 30

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