الرئيس السيسى يجرى فجر اليوم زيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. وعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة، إلى أرض الوطن، بعد جولة خارجية فى جنوب القارة الإفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، فى زيارات هى الأولى من نوعها لرئيس مصري، وتأتى استمراراً وتأكيداً للأولوية التى توليها مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء فى القارة الإفريقية.

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