الصحة العالمية: مصر من أوائل الدول التى سيتم إعلان خلوها من فيروس سى

جدة - نرمين السيد - قالت ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر الدكتورة نعيمة القصير، إن مصر ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التى سيتم إعلان خلوها من فيروس "سى" خلال الأسابيع المقبلة من قبل المنظمة.





وأضافت القصير، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر تقدمت بأوراقها للإعلان عن خلوها من فيروس "سى" لمنظمة الصحة العالمية، ونعمل يدا بيد مع وزارة الصحة لتكملة النواقص واستيفاء كل الشروط والمتطلبات وسد كل الفجوات بأسرع وقت حتى نعلنها خالية من فيروس "سى" فى أقرب وقت. وأوضحت أن الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص عملت بشكل كبير ومكثف خلال الفترة الماضية حتى تصبح مصر خالية من فيروس "سى" من خلال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" التى أشاد بها العالم. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى، أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم إعلان خلو مصر من فيروس "سى" وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

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