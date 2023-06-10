وزير العدل يشهد حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس هيئة قضايا الدولة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قرارين جمهوريين برقمى 207 و208 لسنة 2023، بتعيين 485 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من دفعتى 2017 و2018.

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