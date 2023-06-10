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الرئيس السيسى يجرى فجر اليوم زيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية (صور)

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أ ش أ أحمد عاشور 2023-06-10 07:42 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

السيسى يجرى زيارة لمقر الكلية الحربية

وعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة، إلى أرض الوطن، بعد جولة خارجية فى جنوب القارة الإفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، فى زيارات هى الأولى من نوعها لرئيس مصري، وتأتى استمراراً وتأكيداً للأولوية التى توليها مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء فى القارة الإفريقية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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