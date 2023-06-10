اليوم.. حجازى يشهد حفل ختام برنامج «هى تقود» لدعم طالبات التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، حفل ختام برنامج "هى تقود"، الذى يدعم طالبات التعليم الفنى من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.





يحضر الحفل، الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجل القومى للمرأة. ويتضمن الحفل عرض مشروعات الطلاب من خلال أجنحة خاصة للعرض، وإعلان وتكريم الفرق الفائزة. برنامج "هى تقود" تشرف عليه مؤسسة شباب القادة، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والهجرة والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة، مع بعض الجهات الشريكة من القطاع الخاص، ويستهدف تفعيل دور طالبات التعليم الفنى وتعليمهن وتدريبهن وتأهيلهن، فى إطار تمكين المرأة اقتصاديا عبر الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بربط طالبات التعليم الفنى بمشروعات ترتبط بمجال تخصصها على أن يتم تأهيلها لتنفيذ مشروع ما بعد التخرج. وقد أسهم البرنامج على مدار عامين، من خلال التدريبات وجلسات التوجيه والإرشاد، وتسليط الضوء الإعلامى وتوجيه الدعم المالى للمشاريع الصغيرة، فى دعم وتأهيل 150 رائدة أعمال من خريجات التعليم الفنى، بواقع 40 مشروع ناشء، وتقديم أكثر من 1500 ساعة تدريبية لرفع كفاءة رائدات أعمال المستقبل.

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