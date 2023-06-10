«القاهرة الإخبارية» تبرز تطوير القدرات اللوجستية فى مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتناول عرض تلفزيونى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، التجربة المصرية فى تطوير البنية التحتية، والتى برزت عبر عددٍ من المحاور، شملت إنشاء ممرات لوجستية برية لخدمة المشروعات القومية، بالإضافة إلى 80 مشروعًا لتطوير الموانئ البحرية.
وشملت التجربة المصرية فى هذا الصدد، خريطة استثمارية للموانئ تستهدف تغطية البلاد بخدمات النقل البحرى، وصولًا إلى المستهدف الرئيسى، المتمثل فى التحول إلى مركزٍ عالمى للطاقة والتجارة، إذ اشتملت هذه الخريطة على إنشاء أرصفة بإجمالى أطوال بلغت 35 كيلومترًا، بهدف إيصال أطوال الأرصفة بشكلٍ عام إلى 73 كيلومترًا، بما يُمكّن الموانئ من استيعاب 22 مليون حاوية سنويًا، بدلًا من 12 مليونًا فقط.
مصر التى لديها 50 ميناءً بحريًا، تمتلك بالفعل 18 ميناءً تجاريًا، 6 منها على البحر المتوسط، و9 موانئ أخرى على البحر الأحمر، وتجرى فى الوقت الراهن عملية تطوير لميناءى جرجوب والعريش على البحر المتوسط، كما يجرى تطوير موانئ الإسكندرية الكبير، ودمياط، وبورسعيد، والسخنة، والبحر الأحمر.
وعلى مستوى الأسطول التجارى المصرى، تستهدف الخطط المصرية تقويته بزيادة عدد السفن وطاقتها الاستيعابية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات.
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