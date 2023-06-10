صلاح حليمة: جولة السيسى تعكس اهتمامه بمنطقة جنوب القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشؤون الإفريقية، إن زيارة الرئيس السيسى لزامبيا وأنجولا وموزمبيق، فى منطقة الجنوب الإفريقى تستهدف العلاقات الثنائية بين مصر وكلا منهما، وحضور اجتماع قمة تجمع الكوميسا.





وأضاف صلاح حليمة خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن جولة الرئيس السيسى تعكس اهتمامه بمنطقة جنوب القارة الإفريقية، باعتبار أن هذه الجولة تدشن مرحلة جديدة فى العلاقات ما بين مصر والدول الثلاثة بصفة خاصة، لافتا إلى أن العلاقات بين مصر والدول الثلاث ربما كانت قاصرة على الجانب السياسى منذ استقلال كلا منهما ودور مصر فى دعم حركة التحرر والاستقلال. وتابع صلاح حليمة، الزيارة للدول الثلاثة تدشن مرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين فى العديد من الملفات وتنبئ عن أن هناك رغبة فى التعاون بينهما، سواء كان ذلك فى التعاون الأمنى والعسكرى أو فى المجال السياسى بمعنى أن يكون هناك تشاور وتنسيق فيما يتعلق بالأزمات التى تشهدها القارة الإفريقية.

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