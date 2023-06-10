وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول اجتماع الأعلى لشؤون الدراسات

جدة - نرمين السيد - استعرض أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.





ناقش المجلس عددًا من الموضوعات والملفات الهامة بقطاع الدراسات العليا والبحوث فى الجامعات، منها:

التقرير المبدئى للجنة المشكلة لدراسة نموذج الأعمال المناسبة للاستثمار فى المحتوى الرقمى المتاح على منصة المجلات العلمية المحلية التى يستضيفها بنك المعرفة المصرى، والقواعد الموحدة لعمل مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، فى ضوء ما وضحته عبير الشاطر مساعد الوزير للشؤون الفنية، والمشرف العام على بنك المعرفة المصرى فى هذا الشأن.

التقرير المبدئى للجنة المشكلة لدراسة دعم تدويل النشر لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب، وتحفيز الباحثين فى هذا القطاع على النشر باللغة الإنجليزية فى (Scopus, web of science).

الإحاطة بما قامت به الجامعات لتنفيذ النقاط البحثية التى قدمها النواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المجتمع المصرى فى كل المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والبيئية بكل المحافظات، وتفعيل دور البحث العلمى فى مواجهة القضايا المهمة التى تواجه المجتمع.

الاطلاع على بيانات البرامج الدراسية المفعلة بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات والمصروفات الدراسية لكل برنامج؛ لرفعها على منصة الوافدين بالوزارة.

استعراض التكليفات الصادرة للجهات البحثية والجامعات للتوصل إلى أساليب تصنيع لوحات للمرور بخامات محلية؛ للحد من الاستيراد، وتوفير النقد الأجنبى.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدراسة ومناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بمسابقة MOSAIC والخاصة بالابتكار وربط الصناعة بالجامعات والمراكز البحثية وتعميمها، لتشمل الجامعات والمراكز البحثية خارج مصر، وذلك لاعتماد المسابقة وأدوات قياسها كتصنيف للجامعات والمراكز البحثية فى الابتكار، وربطها بالصناعة داخل وخارج مصر.

أحيط المجلس علمًا بتوصيات المؤتمر السنوى الثانى للدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية الذى عقد بجامعة بنها فى الفترة من 10-11 مايو الماضى، كما أحيط المجلس بتقرير الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمى، بشأن أداء التقويم الذاتى للجان أخلاقيات البحث العلمى، ودليل اعتماد للجان أخلاقيات البحث العلمى 2024.