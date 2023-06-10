أعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد يؤدون اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - أدى أعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد من دفعتى 2017، 2018، اليوم السبت، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور المستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة.





وشهد لفيف من قيادات الوزارة والهيئة مراسم حلف اليمين الذى انعقد بالقاعة الكُبرى بديوان عام الوزارة. ورحب وزير العدل، برئيس هيئة قضايا الدولة، وهنأ أعضاءها الجُدد على صدور قرارى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية على تعيينهم. ومن جانبه، تقدم المستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، بالشكر لرئيس الجمهورية على صدور هذه القرارات التى تدعم الهيئة، وهنأ الأعضاء الجدد على التحاقهم بالهيئة القضائية العريقة. وتم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجُدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة والهيئة.

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