تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وشملت المواعيد الإضافية الجديدة قطارين من فئة "التالجو" الإسبانى، و4 قطارات من فئة الـVIPK، و4 قطارات من الفئة الثالثة المكيفة، بالإضافة إلى 16 قطار من فئة قطارات التهوية الديناميكية.

وأعلن بيان عن القطارات المضافة خلال فترة عيد الأضحى وتشمل:

تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة والأقصر وهى قطار 2040 ( تالجو) القاهرة / الأقصر يعمل فى الفترة من 22/6 حتى 7/7 ويقوم الساعة 8.40 مساءً من محطة القاهرة يصل الأقصر الساعة 5.10 صباحًا، وقطار 2041 (تالجو) الأقصر/ القاهرة يعمل فى الفترة من 23/6 حتى 8/7 ويقوم الساعة 8.30 صباحًا من محطة الأقصر يصل القاهرة الساعة 5.25 مساءً.

تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس، وتضم قطار 1940 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل فى الفترة من 22/6 حتى 7/7 ويقوم الساعة 9.50 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 10.30 صباحًا، وقطار 1941 (VIP) أسوان/ القاهرة يعمل فى الفترة من 23/6 حتى 7/8 ويقوم الساعة 10.30 مساءً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 11.15 صباحًا، وقطار 1946 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط ويقوم الساعة 5.00 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 5.15 صباحًا.

وكذلك قطار 1947 (VIP) أسوان/ القاهرة يعمل يوم 1/7 فقط ويقوم الساعة 12.50 صباحًا من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 3.00 مساءً.

وتضمن قرار "السكك الحديد" لفترة عيد الأضحى تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس، وتشمل قطار 1942 (ثالثة مكيفة ) القاهرة/ أسوان يعمل فى الفترة من 22/6 حتى 7/7 ويقوم الساعة 10.40 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11.50 صباحًا، و قطار 1943 (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة يعمل فى الفترة من 23/6 حتى 8/7 ويقوم الساعة 3.00 مساءً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 3.40 صباحًا.

وقطار 1944 (ثالثة مكيفة) الإسكندرية/ أسوان يعمل يوم 25/6 فقط ويقوم الساعة 5.10 مساءً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 9.05 صباحًا، وقطار 1945 (ثالثة مكيفة) أسوان/ الإسكندرية يعمل يوم 2/7 فقط ويقوم الساعة 9.30 مساءً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 1.15 مساءً.

وتشمل فترة عيد الأضحى تشغيل قطارات تهوية ديناميكية بين القاهرة/ أسوان والعكس، تضم قطار 2202 (تهوية ديناميكية) القاهرة/ أسوان يعمل فى الفترة من 23/ 6 حتى 8/7 حيث يقوم الساعة 12.45 صباحًا من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 1.45 مساءً، وقطار 2203 (تهوية ديناميكية) أسوان/ القاهرة يعمل فى الفترة من 23/ 6 حتى 8/7 ويقوم الساعة 7.35 مساءً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 7.55 صباحًا.

وكذلك قطار 2204 (تهوية ديناميكية) القاهرة/ أسوان يعمل فى الفترة من 22/ 6 حتى 7/7 ويقوم الساعة 10.20 صباحًا من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11.05 مساءً، وقطار 2205 (تهوية ديناميكية ) أسوان/ القاهرة يعمل فى الفترة من 23/ 6 حتى 8/7 ويقوم الساعة 10.15صباحًا من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 10.40 مساءً.

وكذلك تشغيل قطارات مخاصيص للاتحاد النوعى وأهالى النوبة ونادى الجعافرة وأبو الريش، ويشمل قطار 2242 (تهوية ديناميكية) للاتحاد النوعى القاهرة/ أسوان يوم 26/6 فقط ويقوم الساعة 6.10 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 7.25 صباحًا.

وقطار 2243 (تهوية ديناميكية) للاتحاد النوعى أسوان/ القاهرة يعمل يوم 7/7 فقط ويقوم الساعة 6.20 مساءً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 7.15 صباحًا، وقطار 2244 (تهوية ديناميكية ) للأندية النوبية الإسكندرية/ أسوان يعمل يوم 26/6 فقط ويقوم الساعة 5.40 مساءً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.20 صباحًا.

وقطار 2245 (تهوية ديناميكية) للأندية النوبية أسوان/ الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط ويقوم الساعة 9.45 مساءً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 2.05 مساءً، وقطار 2246 (تحيا مصر) لنادى النوبة القاهرة/ أسوان يعمل يوم 26/6 فقط ويقوم الساعة 6.30 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 7.40صباحًا.

وقطار 2247 (تحيا مصر) للأندية النوبية أسوان/ القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط ويقوم الساعة 6.20 مساءاً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 7.35 صباحًا، وقطار 2248 (تحيا مصر) للأندية النوبية القاهرة/ أسوان يعمل يوم 26/6 فقط ويقوم الساعة 3.00 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 4.25 صباحًا.

وقطار 2249 (تحيا مصر) للأندية النوبية أسوان/ القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط ويقوم الساعة 5.40 مساءً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 7.00 صباحًا، وقطار 2250 (تحيا مصر) لنادى الجعافرة الإسكندرية/ أسوان يعمل يوم 26/6 فقط ويقوم الساعة 7.50 مساءً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 1.00 مساءً.

وقطار 2251 (تحيا مصر) لنادى الجعافرة أسوان/ الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط ويقوم الساعة 6.30 مساءً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 11.50 صباحًا، و قطار 2252 (تحيا مصر) لنادى أبو الريش الإسكندرية/ أسوان يعمل يوم 26/6 فقط ويقوم الساعة 12.20 مساءً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 05.00صباحًا.

وقطار 2253 (تحيا مصر) لنادى أبو الريش أسوان/ الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 1.20 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 6.10 صباحاً.

وأعلنت "السكك الحديد"، عن إمكانية تشغيل قطارات إضافية أخرى فى حالة تزايد الطلب من الجمهور ونفاذ مقاعد القطارات المجدولة الشغالة والإضافية والهيئة لا تتوانى فى بذل أقصى جهودها للعمل على راحة جمهور الركاب.