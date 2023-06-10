أول ملتقى توظيف لخريجى مبادرة بُناة مصر الرقمية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول ملتقى توظيف تنظمه مبادرة بُناة مصر الرقمية لطلبة وخريجى المبادرة التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنح الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التكنولوجية عالية القيمة.





وتنطلق فعاليات الملتقى تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار يومين بمبنى التعليم المدنى بمركز شباب الجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة؛ بمشاركة أكثر من 40 شركة محلية وعالمية فى عدد من القطاعات ومنها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بإجمالى فرص عمل تصل إلى قرابة 450 فرصة عمل.

وتتضمن فعاليات ملتقى التوظيف DEBI Job Fair 2023 عقد جلسات حوارية لمناقشة أحدث المستجدات المرتبطة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستقبل سوق العمل فى ظل التحول الرقمى.

وأوضح عمرو طلعت أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تعد أحد أبرز المبادرات التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب أوائل الخريجين ومنحهم درجة الماجستير المهنى من جامعات عالمية رفيعة المستوى وذلك إلى جانب الحصول على تدريب عملى من كبرى الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقترن بتدريب على المهارات الشخصية واللغوية بهدف تخريج شباب يمتلك مصفوفة من المهارات التى تؤهله للمنافسة بفاعلية فى سوق العمل المحلى والدولى.