قبل الامتحانات.. وزير التعليم يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة غدا

جدة - نرمين السيد - وتنطلق امتحانات الثانوية العامة هذا العام، اعتبارا من بعد غد الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتبدأ بالمواد التى لا تضاف للمجموع، لمدة يومين، وبعد فترة توقف يستأنف الطلاب الامتحانات بالمواد الأساسية بدءا من 18 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.

ومن الجدير بالذكر، أن المواد خارج المجموع، تعقد ورقيا بنظام "البابل شيت" أى الاختيار من متعدد فقط، دون تضمنها أية أسئلة مقالية.

تعليمات لجان سير امتحانات الثانوية العامة

ومن بين التعليمات التى يوجه بها وزير التربية والتعليم رؤساء لجان سير الامتحانات التالى:

- التأكيد على التعليمات الخاصة بكيفية توزيع واستلام كراسات الأسئلة والإجابة وكتيبات المفاهيم.

- تتسلم كل لجنة فرعية داخل لجنة سير الامتحان، أربعة نماذج من كراسات الأسئلة: أ، ب، ج، د، يتم توزيعها وفق ترتيب معين على الطلاب، بحيث لا يتسلم طالبين متتاليين نفس النموذج.

- يتسلم الملاحظين مظاريف الأسئلة من مراقبى الأدوار، وعليهم التأكد أولا من سلامة المظروف وأنه مغلق وجميع بياناته تخص اللجنة وتحمل اسم المادة المقررة فى ذاك اليوم، وتاريخ اليوم، وفترة الامتحان.

- مواعيد حضور الملاحظين فى اليوم الأول للامتحانات قبل بدء اللجنة بما لا يقل عن نصف ساعة، وفى الأيام التالية قبل الامتحان بـ20 دقيقة، وعليهم التواجد فى لجانهم قبل دخول الطلاب.

- يحظر اصطحاب أية مطبوعات أو كتب أو الهواتف المحمولة إلى داخل اللجان سواء بالنسبة للطلاب أو الملاحظين، إلى جانب أى وسائل أخرى يشتبه فى كونها تساعد على الغش.

- يحظر التدخين داخل اللجان.

- لا يغادر الملاحظين اللجان قبل انتهاء زمن الامتحان، إلا بعذر قهرى وبتصريح من رئيس اللجنة، يحدد فيه سبب الخروج وتوقيته.

- لا يجوز استبدال ملاحظ بآخر إلا بعذر يقبله رئيس اللجنة.

- اليقظة التامة داخل اللجان وعدم التحدث سواء مع الطلاب أو فيما بين الملاحظين، ومراعاة الانتشار باللجنة.

- يجب إبلاغ مراقب الدور بأى مخالفة يرتكبها الطالب أثناء الامتحان لاتخاذ الإجراءات ضدها.

- يحظر على الملاحظين قراءة الأسئلة للطلاب أو تفسيرها سواء كلمة أو جملة أو ترجمة أسئلة أثناء الامتحان.

- يلتزم الملاحظ بإخطار مراقب الدور فى حالة وجود حالة مرضية باللجنة لإخطار الطبيب وتحرير تقرير بالحالة لحفظ حق الطالب، يوقع عليه رئيس اللجنة.

- فى حالة مغادرة الطالب للجنة لا يسمح له بالعودة لاستكمال الامتحان مرة أخرى.

- يلتزم الملاحظون بالتصدى لأى محاولات للغش أو تصوير الأسئلة.

- على الملاحظين التأكد من عدم اصطحاب الطالب للتليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى.