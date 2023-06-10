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البرلمان العربي يؤيد مصر في إدارتها لأزمة سد النهضة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يونيو 2023 12:30 مساءً - أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن تأييد البرلمان للسياسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارته لأزمة سد النهضة.

 

جاء ذلك في كلمة العسومي في افتتاح جلسة البرلمان العربي العامة الخامسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، التي انطلقت صباح اليوم بمقر الجامعة العربية.

 

وأكد العسومي على دعم البرلمان العربي لحقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، مطالباً الجانب الإثيوبي بالوقف الفوري لأي خطوات تضر الحقوق المائية لمصر والسودان في مياه النيل.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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