البرلمان العربي يؤيد مصر في إدارتها لأزمة سد النهضة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يونيو 2023 12:30 مساءً - أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن تأييد البرلمان للسياسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارته لأزمة سد النهضة.

جاء ذلك في كلمة العسومي في افتتاح جلسة البرلمان العربي العامة الخامسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، التي انطلقت صباح اليوم بمقر الجامعة العربية.

وأكد العسومي على دعم البرلمان العربي لحقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، مطالباً الجانب الإثيوبي بالوقف الفوري لأي خطوات تضر الحقوق المائية لمصر والسودان في مياه النيل.