13 معلومة عن امتحانات المواد غير المضافة لمجموع الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ويؤدى الطلاب يوم الإثنين الموافق 12 يونيو، الامتحان فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء، يؤدون الامتحان فى مادتى الاقتصاد والإحصاء.

معلومات عن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

1. تعقد ورقيا بنظام "البابل شيت"، أى أن جميع الأسئلة اختيار من متعدد دون أية أسئلة مقالية.

2. عدد أسئلة هذه الامتحانات مثل العام الماضى دون تغيير.

3. تقيس أسئلة الامتحانات مستوى الفهم ونواتج التعلم والتحليل والتطبيق، بعيدا عن الحفظ والتلقين.

4. لا يوجد كتيب مفاهيم لهذه المواد.

5. الزمن المخصص للإجابة على كل امتحان 90 دقيقة.

6. التصحيح إلكترونى أسوة بالمواد الأساسية.

7. تعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع داخل اللجان برقابة كاملة من الملاحظين ورؤساء اللجان.

8. تغيب الطالب عن أداء هذه المواد يترتب عليه رسوبه فى المادة ودخوله امتحان الدور الثانى، لأنها مواد نجاح ورسوب.

9. أى مخالفة أو محاولة للغش يرتكبها الطالب أثناء أداء هذه الامتحانات يترتب عليها تطبيق القوانين والقواعد المنظمة للإخلال بالامتحان.

10. يجب على الطالب الحصول على 50% على الأقل من مجموع درجات كل مادة.

11. فى مادة الاقتصاد والإحصاء، يحتسب نجاح الطالب بحصوله على النهاية الصغرى فى الفرعين معا، أى إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية فى أحد الفرعين وتغيب عن امتحان الفرع الثانى أو حصل على "صفر" يعد ناجحا، لأن الفرعين يمثلان مادة واحدة، والنجاح بالدرجة النهائية فى فرع يعنى الحصول على النهاية الصغرى للمادة.

12. إذا كان مجموع الطالب فى فرعى الاقتصاد والإحصاء لا يحصل النهاية الصغرى للمادة، يعد الطالب راسبا فى الفرعين معا.

13. إلغاء امتحان الطالب فى أحد الفرعين يترتب عليه الإعادة فى الفرعين معا، أما فى حالة صدور قرار بتأجيل الامتحان فى أحد الفرعين، يؤدى الطالب الامتحان فى الفرع المؤجل فقط.