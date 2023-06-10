جدة - نرمين السيد - يستعرض معد ومقدم برنامج "بالبنط العريض" الإعلامى الدكتور حسام فاروق، فى حلقة اليوم، ما تكتبه الصحافة الأجنبية الآن فى فرنسا والسويد والنمسا عن خطر الإخوان داخل المجتمعات الأوربية وكيف انتبهت الحكومات الأوربية مؤخرا لهذا الخطر، وفتحت تحقيقات بواسطة أجهزة الأمن والاستخبارات فى أنشطة الإخوان على أراضيها واتخذت عددا من الإجراءات تصب جميعها فى التضييق على وضع الجماعة الإرهابية فى أوروبا بعد عقود من التغلغل والتمكين فى عدد من الدول الأوروبية.





ويستعرض فاروق بالأسماء والأرقام آخر ما كتبته الصحافة الفرنسية فى هذا الملف وكذلك دراسة عن خطر الإخوان فى السويد، نشرها المركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب والاستخبارات. وعلى الجانب الآخر يكشف مقدم البرنامج الخطط الفاشلة لتنظيم الإخوان فى الصحافة الأجنبية؛ لمواجهة هذه الاستفاقة الأوربية ضد أنشطة الجماعة ووجودها، ويعرض البرنامج نماذج من استخدام الإخوان للصحافة الإلكترونية فى لندن والاستعانة ببعض الصحفيين المشبوهين فى تعاملهم مع الإرهاب والإرهابيين ومنهم على سبيل المثال الصحفى الأمريكى ديفيد كيركباتريك مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الأسبق فى القاهرة والممنوع من دخول مصر. كما يكشف كيف يحاول الإخوان عبر بعض أبواقهم وبعض المنظمات المشبوهة التى تدعى العمل فى مجال حقوق الإنسان فى لندن وسويسرا والولايات المتحدة دفع الاتهامات الأوروبية عن الجماعة ومحاولة تبييض وجهها والتسلل بمظلومية جديدة من بوابة الإسلاموفوبيا، وكيف يتعامل الرأى العام الأجنبى مع مثل هذه المقالات الركيكة لعناصر الجماعة والمأجورين لصالحها فى بعض الصحف، والتى تدل على أن الجماعة الإرهابية الآن فى الرمق الأخير بعد انقسامها إلى عدة جبهات فى الخارج وانكشاف أمر قادة التنظيم الإرهابى. "بالبنط العريض" يعده ويقدمه الدكتور حسام فاروق الباحث المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى، ويبث على الهواء مباشرة يوم السبت من كل أسبوع على شاشة القناة الفضائية المصرية فى تمام الساعة 4.30 عصرا بتوقيت القاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالبنط العريض.. الصحافة الأجنبية تكشف كيف انتفضت أوروبا فى مواجهة الإخوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.