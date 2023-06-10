أكاديمية الشرطة تنظم ورشة مراجعة إطار عمل وسياسات المكون الشرطى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار الدور الفعال لمساهمة الشرطة المصرية فى المشاركة فى صون الأمن والسلم الدوليين خاصة على مستوى القارة الإفريقية، حيث اضطلع المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة بتنظيم فعاليات ورشة عمل تدريبية بعنوان (مراجعة إطار عمل وسياسات المكون الشرطى) بالتعاون مع"قدرة إقليم شمال إفريقيا ضمن القوة الإفريقية الجاهزة" والتى عُقدت خلال الفترة من 4 - 7 يونيو الجارى بحضور 18 مشاركاً من مسؤولى الأمانة التنفيذية للقدرة ومفوضية الإتحاد الإفريقى وكذا ممثلى الدول الأعضاء بالقدرة.

تهدف ورشة العمل إلى توضيح دور المُكون الشرطى فى عمليات دعم السلام، وتوصل المشاركين إلى تعريف واضح لأهمية دور ومسؤوليات المُكون الشرطى وصياغتها فى شكل وثائق وسياسات إقليمية موحدة.

وتُعقد ورشة العمل فى إطار اعتماد قدرة إقليم شمال إفريقيا للمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام كمركز امتياز إقليمى للمُكون الشرطى نظراً لما يتمتع به المركز من إمكانات تدريبية ولوجستية متطورة وما يضطلع به من جهود مستمرة فى تدريب وبناء قدرات كوادر دعم وحفظ السلام ليس على المستوى الوطنى فقط بل على المستوى الإقليمى والدولى أيضا.

وفى ختام فعاليات ورشة العمل تضمن عدداً من التوصيات ومنها (مراجعة الدول الأعضاء فى مقترح الدليل الإرشادى لكل من ضباط الشرطة الفرديين ووحدات الشرطة المشكلة لإبداء ملاحظاتها، الاستعانة بهذا الدليل فى إعداد وتحضير وحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الفرديين على مستوى الدول الأعضاء، الاستعانة بوثيقة الاتحاد الإفريقى الخاصة بجدول التجهيزات والمعدات لوحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الفرديين الجاهزة للنشر فى بعثات دعم السلام المفوضة من مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى).

وأعرب المسؤولون عن امتنانهم لما قدمه المشاركون من وزارة الداخلية المصرية والذى ساهم فى صياغة مشروع الدليل الإرشادى وما عكس ما تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية فى مجال عمليات دعم وحفظ السلام وما تقدمه من دعم متواصل لمنظومة الأمن والسلم فى القارة الإفريقية.