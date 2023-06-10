جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من منشورات تزعم نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعى بأحد المستشفيات خارج البلاد.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعى بأحد المستشفيات خارج البلاد، وأن المنشورات المتداولة مغلوطة، ولا تمت للواقع بأى صلة. وشددت على أنه لم يتم السماح بنقل أى قطعة أثرية سواء للفحص أو الدراسة خارج البلاد، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التى تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة تنفى نقل أى قطعة أثرية للفحص أو الدراسة خارج البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.