أكاديمية الشرطة تستضيف دورة عن «القانون الدولى الإنسانى»

جدة - نرمين السيد - استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة، الدورة التدريبية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال "القانون الدولى الإنسانى وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطنى والدولى" لعدد من ضباط الوزارة خلال الفترة من 4 -7 يونيو الجارى.





تضمن البرنامج التدريبى "التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى – تصنيف النزاعات المسلحة – مبادئ استخدام القوة فى النزاعات المسلحة – الفئات المشمولة بالحماية – آليات احترام القانون الدولى الإنسانى – أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال الحماية أثناء النزاعات المسلحة" فضلاً عن التدريب على مبادئ استخدام القوة فى النزاعات المسلحة". يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالانفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

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