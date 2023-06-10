عاجل.. السيسى: الأكاديمية الحربية تقوم بدور مهم فى إعداد العاملين بالدولة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس، خلال الزيارة، إن الأكاديمية تقوم بدور مهم فى إعداد وتأهيل الكثير من العاملين بالدولة، ونسعى لتعزيز قدرات أبنائنا الذين يلتحقون بأجهزة الدولة المختلفة.
وأضاف الرئيس، أننا نسعى للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين.
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