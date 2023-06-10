محافظ القاهرة يسلم التأشيرات لأول أفواج حجاج الجمعيات (صور)

جدة - نرمين السيد - سلم خالد عبد العال محافظ القاهرة، تأشيرات الحج لأول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظة القاهرة "المستوى الأول" البالغ عددهم 135 حاجا والذين تم اختيارهم عن طريق القرعة العلنية.





وقدم محافظ القاهرة التهنئة للحجاج الذين وفقهم الله لتأدية مناسك الحج هذا العام، مؤكداً أن الدولة سعت من خلال وزارة التضامن ومحافظة القاهرة؛ لتوفير سبل الراحة والخدمات والرعاية للحجاج.

ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزيرة التضامن وكل معاونيها على ما تم تقديمه من تيسيرات للحجاج هذا العام، كما توجه بالشكر لكل الجمعيات التى قدمت المساعدة للحجاج من خلال اختيار القائمين على الإشراف على الحجاج ومعاونتهم للظهور بالمستوى الذى يليق بحجاج مصر.

وأوصى محافظ القاهرة الحجاج بالدعاء لأهلهم ولوطننا الحبيب وشعبنا الكريم بدوام نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

شهد الحفل اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد الرحمن، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، والشيخ خالد صلاح، مدير مديرية الأوقاف، وعز فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، ومشرفى الرحلات ومديرى الفنادق ومديرى الإدارات الاجتماعية وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال الحفل سلم محافظ القاهرة هدية للحجاج عبارة عن شنطة سفر تحوى ملابس الإحرام وكروت الحقائب وشارات التعريف وحقيبة طبية لأدوية الطوارئ وكتيب لشرح مناسك الحج، واختبار سريع لكوفيد للاطمئنان فى حالة أصيب الحاج بدور برد.