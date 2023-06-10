عاجل.. الرئيس السيسى: الإصلاحات المصرية ساعدت على صمود الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس، إن الإصلاحات التى نفذتها مصر ساعدت على صمود الاقتصاد رغم الآثار الكبيرة للأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن الهدف من الجولة الإفريقية الأخيرة تعزيز العمل مع الأشقاء الأفارقة.

وأجرى الرئيس السيسى، فجر اليوم السبت، زيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية.