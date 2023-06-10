عاجل- السيسى: مهتمون بعودة استقرار السودان.. ولدينا 9 ملايين ضيف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمقر الأكاديمية العسكرية، فجر اليوم السبت. وقال الرئيس، إن الهدف من الجولة الإفريقية الأخيرة تعزيز العمل مع الأشقاء الأفارقة.

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