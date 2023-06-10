نصائح لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع أسئلة الاختيار من متعدد

جدة - نرمين السيد - وتنطلق امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من بعد غد الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع، على مدى يومين، وبعد فترة توقف، يستأنف الطلاب الامتحانات بالمواد الأساسية بدءا من يوم الأحد الموافق 18 يونيو، وحتى الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وتجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ورقيا بنظام "البابل شيت"، أى أسئلة اختيار من متعدد فقط، دون وجود أية أسئلة مقالية، ويكون تصحيحها إلكترونيا.



نصائح للتعامل مع أسئلة الاختيار من متعدد:



- اقرأ السؤال بشكل جيد حتى تفهمه على نحو صحيح.



- لا تختار أى إجابة تطرأ على ذهنك بعد قراءة السؤال، لكن تمهل وتأن فى الاختيار.



- حاول الإجابة على سؤال الاختيار من متعدد دون النظر للبدائل، واعتبره سؤال "أكمل" وبعد الإجابة انظر إلى البديل المناسب، حتى لا يشتتك تشابه البدائل.



- إذا كان السؤال عن ناتج مسألة أو تطبيق قانون أو معادلة أو نظرية، راجع حلك أكثر من مرة للتأكد من الإجابة المطلوبة، ولا تتعجل فى أول إجابة وصلت إليها.



- وجود بديل صحيح واحد لا يعنى أن باقى البدائل ستكون خاطئة بشكل ظاهر، بل العكس، ستكون جميع البدائل متشابهة أو متجانسة لكن بينها بديل واحد صحيح.



- ابدأ دائما بالأسئلة الأسهل فى الاختيار من متعدد، حتى تزيد ثقتك بنفسك وتقدم على الإجابة على باقى الأسئلة.



- لا تتعجل فى حل جميع الأسئلة خلال ساعة أو نصف ساعة، لأن واضع الأسئلة يضعها متناسبة مع زمن الامتحان مع تخصيص وقت للمراجعة، وبالتالى تسرعك لن يفيد.



- استخدم وقتك كله، فقد تصل إلى معلومة أو إجابة غير التى وصلت غليها مع المراجعة فى آخر الوقت.



- راجع إجاباتك أكثر من مرة، ولو تبقى لديك وقت لا تمل فهذا حقك.



- قد يأتى سؤال الاختيار من متعدد رابطا بين جزئيتين أو أكثر من المقرر، ركز على الأجزاء ذات أوجه الشبه أو الاختلاف مع بعضها البعض، حتى لو كانت متباعدة فى نفس المقرر.



- أسئلة الامتحان بوجه عام قد تتطلب منك معلومات من سنوات سابقة خاصة فى اللغات أو الرياضيات أو فرع النحو وما شابه من المواد التراكمية.



- اعط تركيزا خاصا لأسئلة الاختيار من متعدد ذات الدرجتين، لأنها تجمع لك درجات، فضلا عن تساويها مع درجات الأسئلة المقالية فى جميع المواد، عدا أسئلة التعبير والإنشاء فى مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية.



- إجابتك على جميع أسئلة الاختيار من متعدد بشكل صحيح، يضمن لك 85% من مجموع الدرجات فى كل مادة.