الرئيس السيسي: نتائج الأكاديمية العسكرية فى إعداد الموظفين مبشرة جدا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يونيو 2023 02:34 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دور الأكاديمية العسكرية في إعداد وتأهيل الموظفين الجدد داخل الدولة، قائلا: "ناس كتير تقول يا تري الهدف من كده إيه.. الهدف تعزيز وتأكيد قدرة أبنائنا اللى هيلتحقوا بأجهزة الدولة المختلفة أن نديهم جرعة مناسبة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل خلال التواجد داخل الكلية.. بجانب الشق الفني الخاص بكل جهة والأكاديمية لا تتدخل فيه.. وإعداد الكوادر دي والمهام اللي هتنفذها".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية: حتى الآن النتائج مبشرة جدا جدا والدفعات اللى اتخرجت من الأكاديمية في التخصصات اللى بقول عليها.. في وزارة النقل والمالية والجهات الأخرى زي الرقابة الإدارية والخارجية.. النتائج مبشرة وتؤكد أن التجربة ناجحة.. ودايما وإحنا بنتحرك.. ومش بنقف على حال.. ودايما بنراجع المواقف للتطوير.. ولو فيه ثبات يبقي دي بداية التراجع".