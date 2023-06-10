أخبار مصرية

الرئيس السيسي: حريصون على وقف الاقتتال فى السودان وبدء الحوار بين الأشقاء

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يونيو 2023 02:34 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأوضاع في السودان، قائلا: "مش هطول عليكم.. لكن طبعا متابعين أزمة مهمة أوي أوي.. ودي مع الأشقاء في السودان ، ودايما بنقول عدم التدخل في شئون الدول أمر مهم جدا جدا.. وده بيكون له تأثير سلبي على الاستقرار".

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بزيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية: "ده موقفنا في ليبيا ونفس الموقف في السودان.. حريصون على وقف الاقتتال ويكون فيه حوار بين الأشقاء في السودان".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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