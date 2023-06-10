الرئيس السيسى: لدينا 9 ملايين ضيف موجودين على أرض مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يونيو 2023 02:34 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدد ضيوف مصر، قائلا: "مهم تعرفوا عدد الضيوف اللى موجودين في مصر.. لما سألت لقيت العدد مش واضح.. مش هقول الجنسيات.. لدينا 9 مليون ضيف موجودين على أرض مصر.. وبالمناسبة كل دولة فيها عدم استقرار واضطرابات.. الناس بتخاف وتفزع.. يارب نكون أمن وأمان لنفسنا ولأي حد يلجأ إلينا.. ويجي في مصر.. ويكون موجود لحين استقرار بلاده".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بجولة تفقدية للأكاديمية العسكرية: "السودان خلال 8 أسابيع.. حتى الآن 200 ألف سوداني.. وعلشان كده استقرار وإعادة الأمن والأمان لدول الجوار أمر مهم لينا وليهم".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "سعيد بالتواجد معاكم.. ودايما خلي بالكم من نفسكم.. واستفيدوا من فترة الشباب.. واشتغلوا على بنية بدنية وصحية ووعي وفهم كويس.. بجانب التخصصات والمهارات الخاصة بكل مجموعة من مجموعات الأكاديمية".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نهاية كلمته: "مرة تانية سعيد بوجودي معاكم.. ربنا يحفظكم ودايما الأكاديمية تقوم بدور مهم في بناء الدولة المصرية.. من خلال أهم حاجة.. أهم حاجة هو الانسان.. ربنا يوفقكم.. وشكرا جزيلا".