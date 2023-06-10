اليوم.. احتفالية توديع أول أفواج الحجاج بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - يشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 10 يونيو احتفالية توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـــ/2023م من حجاج القرعة المغادرين إلى الأراضى الحجازية، بحضور عدد من الوزراء وقيادات مطار القاهرة.





ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وقيادات الشركة الوطنية مصر للطيران على رأسهم المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدى إسحاق، رئيس ميناء القاهرة الجوى ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدنى. وينعقد على هامش الاحتفالية التى ستقام داخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة، مؤتمرا صحفيا؛ لمناقشة إجراءات سفر الحجاج إلى الأراضى المقدسة.

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