عاجل- الرئيس السيسى يشارك فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقدم الرئيس خالص التعازى والمواساة للدكتور مصطفى مدبولى وأسرة الفقيدة داعياً الله عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وتوفيت، مساء الجمعة، والدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء. ويقام العزاء، يوم الأحد، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

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