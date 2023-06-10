الجيزة: رفع 1500 طن مخلفات ونواتج لأعمال تغطية ترعة المنصورية

جاءت تصريحات المحافظ خلال جولته التفقدية للمرور على أعمال التغطية الجارية بترعة المنصورية بعدد من القطاعات بدءاً من حى الهرم مرورا بالطريق الدائرى وحتى مركز ومدينة أبوالنمرس والتى من المقرر أن تشهد العديد من أعمال التطوير عقب انتهاء أعمال التغطية تشمل توسعة ورصف للطريق وساحات انتظار وممشى حضارى ونقاط خدمية لتحقيق نقلة حضارية شاملة للمناطق السكنية المحيطة بها.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ تمكنت الأجهزة المعنية ممثلة فى مركز ومدينة أبو النمرس والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال وعلى مدار يومين من رفع 1500 طن مخلفات ونواتج لأعمال التغطية والتطوير، عن طريق ورديات وفرق عمل وعدد 37 معدة متنوعة ما بين لوادر ونافورى وسيارات نقل كبيرة ومتوسطة وكنس الى وجليدر.
وكلف أحمد راشد بمتابعة جهود رفع المخلفات ونواتج الأعمال لحين الانتهاء منها بالكامل قبل الاستلام المبدئى للقطاعات التى تم الانتهاء من تغطيتها.
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