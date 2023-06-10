الجيزة: رفع 1500 طن مخلفات ونواتج لأعمال تغطية ترعة المنصورية

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة مركز ومدينة أبو النمرس، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة لأعمال تطوير وتغطية ترعة المنصورية برفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولاً بأول للحفاظ على الشكل الحضارى بالقطاعات التى تم تغطيتها.





جاءت تصريحات المحافظ خلال جولته التفقدية للمرور على أعمال التغطية الجارية بترعة المنصورية بعدد من القطاعات بدءاً من حى الهرم مرورا بالطريق الدائرى وحتى مركز ومدينة أبوالنمرس والتى من المقرر أن تشهد العديد من أعمال التطوير عقب انتهاء أعمال التغطية تشمل توسعة ورصف للطريق وساحات انتظار وممشى حضارى ونقاط خدمية لتحقيق نقلة حضارية شاملة للمناطق السكنية المحيطة بها.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ تمكنت الأجهزة المعنية ممثلة فى مركز ومدينة أبو النمرس والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال وعلى مدار يومين من رفع 1500 طن مخلفات ونواتج لأعمال التغطية والتطوير، عن طريق ورديات وفرق عمل وعدد 37 معدة متنوعة ما بين لوادر ونافورى وسيارات نقل كبيرة ومتوسطة وكنس الى وجليدر.

وكلف أحمد راشد بمتابعة جهود رفع المخلفات ونواتج الأعمال لحين الانتهاء منها بالكامل قبل الاستلام المبدئى للقطاعات التى تم الانتهاء من تغطيتها.